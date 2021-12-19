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Британские журналисты выяснили, какую наценку на технику ставят продавцы из‑за нехватки микрочипов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:22

Некоторые товары в интернет-магазинах под Рождество продаются с наценкой более 70%, выяснили журналисты The Guardian. Они объясняют высокие цены глобальной нехваткой микрочипов.

В канун новогодних праздников количество желающих купить гаджеты, игровые консоли и прочую технику выросло, но товаров на прилавках на всех может не хватить. На прошлой неделе покупателей предупредили, что самые популярные модели iPad задержатся как минимум на месяц, а дефицит приставок наблюдался на протяжении всей пандемии.

Если подарки близким не удается купить у официального продавца, то клиенты отправляются в другие интернет-магазины, где цены гораздо выше.


  • Xbox Series X, появившийся на рынке в ноябре 2020 года, обычно продается по цене 449 фунтов стерлингов (44 тыс. рублей). К розничным продавцам консоль поступила в очень ограниченном количестве и была распродана еще на прошлой неделе. Зато на онлайн-рынках она все еще в продаже по цене 669 фунтов стерлингов (65,7 тыс. рублей), то есть с наценкой почти 50%.
  • PlayStation 5, которая также обычно выставляется за 449 фунтов стерлингов, на прошлой неделе активно продавалась в розничных сетях и на сайте производителя Sony. В онлайн-магазинах ее можно купить за 779 фунтов стерлингов (76,5 тыс. рублей), наценка составляет 73%.

В руководстве сети электротоваров Currys столкнулись с нехваткой товаров, которые британцы покупают в качестве подарка на Рождество. Им с трудом удалось получить полный ассортимент ноутбуков, а стайлер для волос Airwrap был подобен «золотой пыли».

Многие производства электронных товаров были свернуты из‑за глобальной нехватки микрочипов. Мировые продажи «мозга современной электроники» в этом году достигнут более 500 млрд долларов, но фабрикам, сосредоточенным в Восточной Азии, в нужном темпе мешает работать пандемия коронавируса.

В октябре Bloomberg писал, что Apple сократила производственные планы iPhone 13 на 10 млн единиц из‑за продолжительной нехватки микрочипов. Ради новой модели телефона компании пришлось урезать производство iPad. В магазинах Apple Store в Великобритании крайний срок заказа iPad mini к Рождеству был 17 ноября, а для iPad — 24 ноября. Время доставки нового iPad на Amazon составляет от одного до двух месяцев.

The Guardian отмечает, что микрочипы нужны не только для товаров личного пользования. Спрос на них растет в каждом экономическом секторе, к примеру, для аппаратов ИВЛ.

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