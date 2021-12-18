Express: одним из нетипичных симптомов заражения «Омикрон»-штаммом может быть потеря аппетита

Одним из нетипичных симптомов заражения штаммом «Омикрон» может быть потеря аппетита. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на результаты исследования приложения ZOE Covid Symptom и специалистов Королевского колледжа Лондона.

Эксперты из ZOE сравнили сообщения от заболевших «Омикроном» жителей Лондона, где новый вариант распространяется быстрее, с данными опросов за октябрь, когда доминировала «Дельта».

Помимо трех классических симптомов заболевания — температуры, кашля, потери обоняния или вкуса, горожане жаловались на потерю аппетита.

Но чаще всего в приложении люди указывали, что у них появлялись насморк, головная боль и боль в горле, усталость, чихание и «туман в голове».

«Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — заявила РБК директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

Инфекционист и профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф Владимирского Елена Мескина добавила, что потеря аппетита является «общим симптомом» и наблюдается при любой инфекции.