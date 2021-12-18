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Publico: миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:20

Российский 55-летний миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Об этом сообщает таблоид Publico.

По данным издания, миллиардер получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок общины сефардских евреев, которые проживали на Пиренейском полуострове. Происхождение Абрамовича подтвердила еврейская община Потру.

После получения португальского гражданства он стал самым богатым человеком в стране. Абрамович пока никак не прокомментировал информацию.

В 2018 году миллиардер стал гражданином Израиля. Он получил паспорт в соответствии с законом о возвращении. Он позволяет евреям получать израильское гражданство.

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