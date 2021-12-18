СМИ: Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в фильме «Шазам! Ярость богов»

Актриса Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в грядущем сиквеле «Шазама» — «Шазам! Ярость богов». Об этом сообщает The Illuminerdi со ссылкой на источники.

По данным издания, Чудо-женщина появится в эпизодической роли. Персонажу не уделят много времени, но он сыграет важную роль в сюжете фильма. Официально камео пока не подтверждено.

В картине «Шазам! Ярость богов» Билли Бэтсону (Шазаму) предстоит сразиться с дочерьми Атласа Гесперой и Калипсо, которых сыграют Люси Лю («Ангелы Чарли») и Хелен Миррен («Калигула»).

Сценарий продолжения напишет Генри Гайден, режиссером картины вновь выступит Дэвид Ф.Сандберг. Фильм выйдет на большие экраны 2 июня 2023 года.

Релиз первого «Шазама!» состоялся в 2019 году. В картине рассказывалось о супергерое, обладающем силами шести древних мифологических персонажей, — Соломона, Геракла, Атланта, Зевса, Ахиллеса и Меркурия.