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В шоу «Голос» не станут заменять Александра Градского. Его кресло останется пустым

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

Создатели шоу «Голос» на Первом канале решили не выбирать нового наставника для участников вместо скончавшегося недавно Александра Градского. Решать судьбу подопечных музыканта будут зрители. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеведущего Дмитрия Нагиева.

Тот заявил в эфире шоу, что кресло Градского не будут убирать со съемочной площадки в дань уважения к артисту. «Замены Градскому нет и не будет», — подчеркнул Нагиев. Он также пояснил скорректированные после кончины одного из наставников правила конкурса.

«По правилам этого этапа, проценты от наставника и телезрителей суммируются. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы», — сказал телеведущий.

Нагиев попросил аудиторию почтить память артиста, назвав его «мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить». В память о Градском на шоу выступил Александр Розенбаум, он исполнил написанную Градским «Песню о друге».

«Потеря Саши Градского — это невосполнимая утрата для мира музыки, для музыкального мира России, для народа нашего. <…> Заменить его абсолютно некем, он достиг вершин в своей профессии», — прокомментировал Розенбаум.

Нагиев добавил, что участникам команды Градского в подготовке в новым эпизодам «Голоса» помогали дочь ушедшего музыканта Мария и его сын Даниил. «Мы не можем не закончить дело, начатое вместе», — заключил телеведущий.

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