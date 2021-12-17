Центробанк предложил отменить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках

Центробанк начал обсуждать возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного и того же человека, пользующегося услугами разных банков. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Предполагается, что россиянам разрешат бесплатно переводить суммы в пределах 1,4 млн рублей в месяц. «Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм», — пояснила Набиуллина.

Она заявила, что комиссии могут быть для граждан барьером для свободного распоряжения собственными деньгами. По мнению главы Центробанка, люди должны иметь возможность беспрепятственно выбирать банки, «где ставки по депозитам для них более привлекательны».

Набиуллина считает, что инициатива может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики. Переводов через какие каналы коснется в перспективе нововведение, глава ЦБ не уточнила.

В данный момент бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей, разработанную Центробанком. За перевод более крупных сумм взимается комиссия в 0,5%, но она не может превышать 1500 рублей).