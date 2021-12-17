В Москве состоится открытая запись подкаста про популярную зарубежную музыку «Фан-зона»

23 декабря в московском баре Bambule состоится открытая запись подкаста про популярную зарубежную музыку «Фан-зона». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Ведущими выступят Анна Чекарева и Виталий Титов. Они расскажут, как создавались треки, которые ассоциируются с Рождеством, и какие хиты помогут создать волшебное настроение. Ведущие также обсудят музыкальные итоги 2021 года со специальными гостями вечера: Сергеем Мудриком и Сергеем Ильиным (подкаст «Слушай, Сереж»), а также Володей Завьяловым и Николаем Овчинниковым («Афиша Daily»).

В программе запланированы шутки, розыгрыши подписок на шесть месяцев от сервиса Storytel, праздничные подарки от Street Beat из коллаборации с фильмом «Космический джем: Новое поколение», коктейли, рождественские плейлисты, созданные при поддержке «VK Музыки» и зажигательные танцы в конце вечера.

За диджейский пульт встанет музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик с авторской подборкой лучших праздничных хитов.

Программа начнется в 19.00, а диджей-сет — в 19.30. Вход на мероприятие свободный по предварительному резерву по телефону +7 926 653 88 05.