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Вышел первый трейлер анимационной комедии «The House» от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 17:27

Стриминговая платформа Netflix выпустила первый официальный трейлер анимационной антологии «The House» («Дом»). Премьера картины состоится 14 января 2022 года.

Лента расскажет три фантастические истории, которые произошли в одном и том же месте. Разные жильцы большого загородного дома раз за разом превращали его в неповторимое место, которое полностью соответствует их характерам.

«Этот спецвыпуск Netflix рассказывает три сюрреалистичные истории о персонажах, которые сделали невероятное место своим домом», — гласит описание ролика.

У комедии сразу четыре режиссера — Ники Линдрот фон Бар, Эмма Де Сваф, Марк Джеймс Рулс и Палома Баэса. Сценарий написал Энда Уолш, а продюсерами выступили Шарлотт Бавассо, Кристофер О’Райли и Анджела Пошет.

Героев озвучили Хелена Бонэм-Картер («Бойцовский клуб», «Гарри Поттер и Дары смерти»), Мэттью Гуд («Корни», «Хранители»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина», «Империя солнца»), Клоди Блэкли («Гордость и предубеждение», «Яркая звезда»), Марк Хип («Чарли и шоколадная фабрика», «Звездная пыль»), Уилл Шарп («Шерлок», «Сирены») и другие.

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