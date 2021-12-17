Вышел первый трейлер анимационной комедии «The House» от Netflix

Стриминговая платформа Netflix выпустила первый официальный трейлер анимационной антологии «The House» («Дом»). Премьера картины состоится 14 января 2022 года.

Лента расскажет три фантастические истории, которые произошли в одном и том же месте. Разные жильцы большого загородного дома раз за разом превращали его в неповторимое место, которое полностью соответствует их характерам.

«Этот спецвыпуск Netflix рассказывает три сюрреалистичные истории о персонажах, которые сделали невероятное место своим домом», — гласит описание ролика.