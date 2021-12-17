Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером

Оскароносный американский режиссер Спайк Ли («Черный клановец», «Американская утопия») заключил многолетнее соглашение с Netflix. Он будет режиссировать и продюсировать проекты стриминговой платформы, пишет Deadline.

Благодаря этому сотрудничеству Netflix, в свою очередь, обязался инвестировать и оказывать финансовую поддержку компании Ли 40 Acres and a Mule Filmworks. Его продюсерская студия занимается развитием новых талантов и увеличением числа представительств в индустрии развлечений.

«На протяжении всей невероятной карьеры Спайка его сценарии и режиссура оставались жестокими и очень проницательными для нашего времени, но при этом они были невероятно интересными. Для нас большая честь вступить в это партнерство со Спайком. Мы с нетерпением ждем возможности реализовать следующую главу его фильмов», — заявил глава отдела глобального кино Netflix Скотт Стабер.

Ранее Ли и Netflix совместно работали над драмой «Пятеро одной крови» (Спайк Ли выступил сценаристом и режиссером), сериалом «Ей это нужно позарез» (автор, режиссер, сценарист), шоу «Родни Кинг» (режиссер) и научно-фантастическим фильмом «Увидимся вчера» (продюсер).

Спайк Ли отметил, что нет лучшего способа начать новый год, чем возобновить сотрудничество с руководителями Netflix. По его словам, в рамках контракта он планирует сосредоточиться на поддержке новых деятелей киноиндустрии.