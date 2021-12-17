перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума приняла закон о Fan ID. По нему будут продавать билеты на спортивные мероприятия 16:58
officialspikelee/Instagram
Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером 16:52
Участницу Pussy Riot Марию Алехину и мундепа Люсю Штейн приговорили к административному аресту 16:33
Ученые: к концу XXI века на Земле могут исчезнуть 1500 языков 16:08
Saint JHN выпустил сингл «The Best Part of Life» 16:08
Роскомнадзор в очередной раз пригрозил YouTube блокировкой — из‑за ситуации с RT 15:51
Кадр из сериала «Убивая Еву»
Вышел первый тизер финального сезона «Убивая Еву» 15:29
Тестировщица Meta рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной Horizon Worlds 15:17
Стоматолог из Москвы умер после нападения недовольного пациента 15:10
Группа «Электрофорез» выпустила новогодний сингл «Фейерверк» 15:02
Президент РАН: «Омикрон»-штамм мог появиться в ходе испытаний препаратов от варианта «Дельта» 13:59
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% 13:35
Noize MC дополнил «Выход в город» десятью новыми треками — и показал свежий клип 13:22
В Челябинске полицейская объявила голодовку из‑за выселения коллег из служебных квартир. Ее уволили 13:08
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Отключить рекламу

Спайк Ли подписал многолетний контракт с Netflix. Он будет креативным продюсером и режиссером

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Оскароносный американский режиссер Спайк Ли («Черный клановец», «Американская утопия») заключил многолетнее соглашение с Netflix. Он будет режиссировать и продюсировать проекты стриминговой платформы, пишет Deadline.

Благодаря этому сотрудничеству Netflix, в свою очередь, обязался инвестировать и оказывать финансовую поддержку компании Ли 40 Acres and a Mule Filmworks. Его продюсерская студия занимается развитием новых талантов и увеличением числа представительств в индустрии развлечений.

«На протяжении всей невероятной карьеры Спайка его сценарии и режиссура оставались жестокими и очень проницательными для нашего времени, но при этом они были невероятно интересными. Для нас большая честь вступить в это партнерство со Спайком. Мы с нетерпением ждем возможности реализовать следующую главу его фильмов», — заявил глава отдела глобального кино Netflix Скотт Стабер.

Ранее Ли и Netflix совместно работали над драмой «Пятеро одной крови» (Спайк Ли выступил сценаристом и режиссером), сериалом «Ей это нужно позарез» (автор, режиссер, сценарист), шоу «Родни Кинг» (режиссер) и научно-фантастическим фильмом «Увидимся вчера» (продюсер).

Спайк Ли отметил, что нет лучшего способа начать новый год, чем возобновить сотрудничество с руководителями Netflix. По его словам, в рамках контракта он планирует сосредоточиться на поддержке новых деятелей киноиндустрии.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Спайк Ли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить