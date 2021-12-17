Ученые: к концу XXI века на Земле могут исчезнуть 1500 языков

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что к концу XXI века 1500 языков могу окончательно выйти из употребления. Их исследование опубликовал научный журнал Nature Ecology and Evolution.

Всего в мире существует около 7000 официально признанных языков, примерно половина из них находится под угрозой исчезновения, считают ученые. Соавтор исследования Линделл Бромхем отметил, что правительства стран должны немедленно принимать какие‑то меры, чтобы процесс вымирания языков не ускорился.

Всего авторы изучили 31 фактор, который влияет на скорость исчезновения языков. В их числе политика стран в сфере образования, социально-экономические показатели, экология и юридическое признание государства. При этом контакт с другими языками, как оказалось, не тормозит их развитие.

Самым неожиданным аспектом исследования оказалась дорожная инфраструктура. Согласно выводам ученых, чем больше дорог соединяет деревни с городами, тем выше риск исчезновения языков. Это происходит потому, что более популярные языки вытесняют те, которые используют меньше людей.

«Будто бы автомагистрали помогают доминирующим языкам подмять под себя малые», — сказал Бромхем.

Языки коренных народов нуждаются в финансировании и поддержке. Ученые отметили, что спасти вымирающие языки и сохранить их для будущих поколений в ближайшее столетие помогут инвестиции в местные общины.