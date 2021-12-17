Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии

Дорогомиловский районный суд приговорил сооснователя ночного клуба и одноименного лейбла «Газгольдер», владельца сети пивных «Кружка» Евгения Антимония к трем годам колонии. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу суда.

Антимония признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме реального срока ему запретили на два года выполнять управленческие функции в коммерческих организациях.

О возбуждении дела на Антимония стало известно в июле 2019 года. Предпринимателя обвинили в том, что в 2015 году он продал товарный знак «Кружка», принадлежавший компании «Бинертон-Ка» (доля в ней была у Антимония), своей же компании «Рамш» за символические 100 тыс. рублей. Реальная его стоимость составляла около 150 млн рублей, партнеров о своей сделке он не предупредил.

По данным «МК», именно партнеры и обратились с заявлением на Антимония в СК, а тот возбудил уголовное дело.

Антимоний был первым продюсером Басты. В интервью «Афише Daily» в 2016 году рэпер рассказывал, как познакомился с ним. Богдан Титомир хотел купить права на пару песен с демоальбома Басты и показал их Антимонию. Тот связался с рэпером, но Баста отказался продавать свои треки, тогда ему предложили стать резидентом «Газгольдера».