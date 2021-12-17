перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве пассажир погиб, поранив ногу при входе в автобус 12:31
Умер создатель «Трансформеров» Генри Оренштейн 12:08
visuals/Unsplash
В России выявили 27 743 новых случая коронавируса 11:45
Вышел финальный трейлер боевика «Антитела». В главных ролях: Джон Малкович и Джонатан Рис-Майерс 11:27
Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии 11:26
РПЦ предложила создать христианские общины в московских вузах 10:55
Cream Soda записали коллаб с «Казускомой». Предновогодний и полный надежд! 10:34
В России создадут приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фото и видео 10:01
Robin Worral/Unsplash
Тарифы на сотовую связь могут увеличиться на 6–10% в начале года 9:57
Макс Корж выпустил новый альбом «Психи попадают в топ» — первый за четыре года 9:30
Feduk и Slava Marlow выпустили новую версию хита Эда Ширана «Shivers» 8:51
Гречка опубликовала мини-альбом «Закат Диснея» 3:34
Megan Thee Stallion заключила сделку с Netflix. Она будет продюсировать телесериалы и шоу 2:45
Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за слова на встрече с Владимиром Путиным 2:01
lazarevsergey/Instagram
Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек «Новый год» 1:06
Hulu показал трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» 0:17
В Ленинградской области умерла блокадница, недавно сделавшая себе операцию, не дождавшись врачей Вчера в 23:28
Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях Вчера в 22:55
В сети вышел трейлер криминального триллера «Clean» с Эдриеном Броди Вчера в 22:05
Sachkot/Instagram
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков рассказал, что его дело не связано с компанией Вчера в 21:53
Отключить рекламу

Основатель «Газгольдера» и экс-продюсер Басты получил 3 года колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 11:26

Дорогомиловский районный суд приговорил сооснователя ночного клуба и одноименного лейбла «Газгольдер», владельца сети пивных «Кружка» Евгения Антимония к трем годам колонии. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу суда.

Антимония признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме реального срока ему запретили на два года выполнять управленческие функции в коммерческих организациях.

О возбуждении дела на Антимония стало известно в июле 2019 года. Предпринимателя обвинили в том, что в 2015 году он продал товарный знак «Кружка», принадлежавший компании «Бинертон-Ка» (доля в ней была у Антимония), своей же компании «Рамш» за символические 100 тыс. рублей. Реальная его стоимость составляла около 150 млн рублей, партнеров о своей сделке он не предупредил.

По данным «МК», именно партнеры и обратились с заявлением на Антимония в СК, а тот возбудил уголовное дело.

Антимоний был первым продюсером Басты. В интервью «Афише Daily» в 2016 году рэпер рассказывал, как познакомился с ним. Богдан Титомир хотел купить права на пару песен с демоальбома Басты и показал их Антимонию. Тот связался с рэпером, но Баста отказался продавать свои треки, тогда ему предложили стать резидентом «Газгольдера».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Московский комсомолец
Афиша Daily
Люди
Богдан Титомир
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить