Американский фотограф выиграла приз Prix Pictet. Посмотрите на ее снимки и работы финалистов

Художница из США Салли Манн выиграла главный приз Prix Pictet, ежегодной премии в области фотографии и устойчивого развития. Главная тема конкурса этого года — «Огонь».
Манн получила награду за серию снимков «Черная вода» («Blackwater»), посвященную разрушительным лесным пожарам на большом болоте Грейт-Дисмал в Вирджинии, куда причалили первые торговые корабли в Америке в XVII веке.
В эпоху рабовладения близ Грейт-Дисмала прятались беглые бесправные темнокожие. Об их скитаниях на болотах писала Гарриет Бичер-Стоу в повести «Дрэд. Рассказ о великом мрачном болоте».
«Пожары на великом болоте Дисмал, казалось, олицетворяют великий пожар расовых разногласий в Америке — Гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые волнения конца 1960-х годов и, совсем недавно, лето 2020 года. Кажется, какой‑то изъян американского характера воспринимает апокалипсис как решение», — объяснила Манн выбор этого места.
Салли Манн
«Жюри выбирало лучшего среди исключительных художников, каждый из которых продемонстрировал свое видение темы, временами бросая вызов нашему пониманию того, какой может быть фотография. И в частности, Салли Манн, которая в своей серии переосмыслила традиционный процесс создания фотографий, чтобы рассказать пугающую современную историю», — рассказал о выборе победителя председатель жюри Дэвид Кинг.
Манн выиграла денежный приз в размере 100 тыс. швейцарских франков (почти 8 млн рублей). Церемония награждения победителей состоялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и ознаменовала открытие выставки, на которой представлены 12 фотосерий из шорт-листа премии.
В список финалистов вошли 13 фотографов из разных стран. Некоторые из их работ можно посмотреть в галерее ниже.
Брент Стиртон (Южная Африка). Ожоги
Брент Стиртон (Южная Африка). Ожоги
Карла Риппи (Мексика). Мода
Карла Риппи (Мексика). Огонь
Кристиан Марклей (США–Швейцария). Огонь
Кристиан Марклей (США–Швейцария). Огонь
Дайсукэ Ёкота (Япония). Выгорание
Давид Узочукву (Австрия–Нигерия). После
Давид Узочукву (Австрия–Нигерия). После
Фабрис Монтейро (Бельгия–Бенин). Пророчество
Фабрис Монтейро (Бельгия–Бенин). Пророчество
Жоана Хаджитомас, Халил Жорейге (Ливан). Чудесный Бейрут
Мак Ремисса (Камбоджа). Осталось три дня
Мак Ремисса (Камбоджа). Осталось три дня
Ринко Каваути (Япония). Hanabi
Ринко Каваути (Япония). Hanabi
Премия Prix Pictet была основана банком Pictet в 2008 году. Она признана ведущей мировой премией в области фотографии. Каждая тема, цикл которой составляет примерно 18 месяцев, сопровождается обсуждениями ключевых вопросов устойчивого развития. Приз присуждается за работу, которая наиболее ярко отражает тему премии.