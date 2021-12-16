Американский фотограф выиграла приз Prix Pictet. Посмотрите на ее снимки и работы финалистов

Художница из США Салли Манн выиграла главный приз Prix Pictet, ежегодной премии в области фотографии и устойчивого развития. Главная тема конкурса этого года — «Огонь».

Манн получила награду за серию снимков «Черная вода» («Blackwater»), посвященную разрушительным лесным пожарам на большом болоте Грейт-Дисмал в Вирджинии, куда причалили первые торговые корабли в Америке в XVII веке.

В эпоху рабовладения близ Грейт-Дисмала прятались беглые бесправные темнокожие. Об их скитаниях на болотах писала Гарриет Бичер-Стоу в повести «Дрэд. Рассказ о великом мрачном болоте».

«Пожары на великом болоте Дисмал, казалось, олицетворяют великий пожар расовых разногласий в Америке — Гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые волнения конца 1960-х годов и, совсем недавно, лето 2020 года. Кажется, какой‑то изъян американского характера воспринимает апокалипсис как решение», — объяснила Манн выбор этого места.