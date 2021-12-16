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Американский фотограф выиграла приз Prix Pictet. Посмотрите на ее снимки и работы финалистов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:12

Художница из США Салли Манн выиграла главный приз Prix Pictet, ежегодной премии в области фотографии и устойчивого развития. Главная тема конкурса этого года — «Огонь».

Манн получила награду за серию снимков «Черная вода» («Blackwater»), посвященную разрушительным лесным пожарам на большом болоте Грейт-Дисмал в Вирджинии, куда причалили первые торговые корабли в Америке в XVII веке.

В эпоху рабовладения близ Грейт-Дисмала прятались беглые бесправные темнокожие. Об их скитаниях на болотах писала Гарриет Бичер-Стоу в повести «Дрэд. Рассказ о великом мрачном болоте».

«Пожары на великом болоте Дисмал, казалось, олицетворяют великий пожар расовых разногласий в Америке — Гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые волнения конца 1960-х годов и, совсем недавно, лето 2020 года. Кажется, какой‑то изъян американского характера воспринимает апокалипсис как решение», — объяснила Манн выбор этого места.

© Sally Mann
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© Sally Mann
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Салли Манн

© Annie Leibovitz
7 из 7

«Жюри выбирало лучшего среди исключительных художников, каждый из которых продемонстрировал свое видение темы, временами бросая вызов нашему пониманию того, какой может быть фотография. И в частности, Салли Манн, которая в своей серии переосмыслила традиционный процесс создания фотографий, чтобы рассказать пугающую современную историю», — рассказал о выборе победителя председатель жюри Дэвид Кинг.

Манн выиграла денежный приз в размере 100 тыс. швейцарских франков (почти 8 млн рублей). Церемония награждения победителей состоялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и ознаменовала открытие выставки, на которой представлены 12 фотосерий из шорт-листа премии.

В список финалистов вошли 13 фотографов из разных стран. Некоторые из их работ можно посмотреть в галерее ниже.

Брент Стиртон (Южная Африка). Ожоги

© Brent Stirton
1 из 16

Брент Стиртон (Южная Африка). Ожоги

© Brent Stirton
2 из 16

Ринко Каваути (Япония). Hanabi

© Rinko Kawauchi
16 из 16

Премия Prix Pictet была основана банком Pictet в 2008 году. Она признана ведущей мировой премией в области фотографии. Каждая тема, цикл которой составляет примерно 18 месяцев, сопровождается обсуждениями ключевых вопросов устойчивого развития. Приз присуждается за работу, которая наиболее ярко отражает тему премии.

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