Трех студенток СПбГУ отчислили из‑за «бегающих глаз» во время онлайн-экзамена

Санкт-Петербургский государственный университет выпустил приказы об отчислении трех студенток факультета свободных искусств и наук. Они не смогли сдать онлайн-экзамен из‑за того, что программа решила, что они списывают, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Девушки рассказали, что сдавали предмет удаленно. В таких случаях необходимо подключаться к специальному прокторингу Examus, который отслеживает посторонние звуки и поведение студентов на экзамене.

Студентки получили письмо о том, что отчислены за академическую неуспеваемость. Все они утверждают, что просто ненадолго отвлеклись, а программа зафиксировала «бегающий взгляд». Девушки сомневаются, будут ли восстанавливаться в вузе, «откуда можно вылететь так глупо».

Одна из студенток, Дарья, заявила, что у нее не было повода куда‑то смотреть, ведь она знала ответы: «Прохожу экзамен, и у меня просто высветилось уведомление. Для программы [достаточно] какого‑то минимального шороха, поворота руки — ветерок подул или моргнула как‑то».

Другая девушка по имени Ульяна поделилась, что набрала нужное количество баллов для сдачи экзамена. Однако система зафиксировала у нее отвод взгляда на второй экран.

Doxa пишет, что у третьей студентки аннулировались результаты экзамена из‑за «самопроизвольного» запуска программы MS Teams.

Для всех студенток эта попытка сдать экзамен была последней, поэтому университет принял решение об отчислении. Они пытались оспорить это решение и обратились в студсовет и к проректору, но мнение ректората осталось прежним.

Один из членов студенческого совета заявил, что «проблема в том, что СПбГУ безапелляционно верит результатам прокторинга». На заседание в вуз пригласили представителя компании Examus, чтобы задать ему вопросы о том, кто проверяет видеозаписи и как обучается система.