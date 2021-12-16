«Ростелеком» внедряет нейросети для контроля за работниками ЖКХ

«Ростелеком» начал внедрять в регионах систему искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ. Нейросеть уже работает в Казани, пишут «Известия».

Система умеет автоматически определять неочищенные от снега, наледи и грязи дороги, проблемы с освещением, открытые люки и акты вандализма, а также фиксировать проезд уборочной техники и качество ее работы. В «Ростелекоме» отметили, что нейросеть анализирует данные с камер на общественном транспорте.

Эксперты отметили, что умное видеонаблюдение позитивно повлияет на работу городских служб. Кроме того, со времени нейросеть сможет не только выявлять ошибки работников ЖКХ, но, например, граждан, выбрасывающих мусор в неположенных местах.

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) также объявил конкурс на разработку подобной системы для фиксации нарушений по изображениям с городских камер. Победитель тендера сможет получить на работы от 80 млн рублей.

В ведомстве заявили, что уже используют искусственный интеллект в камерах наблюдения для выявления правонарушений, однако срок контракта истекает. Операторам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) система необходима для фильтрации изображений: нейросеть передает только те кадры, на которых обнаружила нарушения.

Система должна уметь определять 12 типов нарушений, отмечают представители ДИТ. В их числе складирование снега на газонах и дорогах, не очищенные от снега детские площадки, граффити, ямы на дорогах и переполненные мусорные баки. Информация будет поступать с более чем 110 тыс. камер, которые находятся преимущественно во дворах.