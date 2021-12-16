Ажиотаж или хайп? Как мем с пыжиковой шапкой заставляет чувствовать себя старым

Вам нужно одним словом описать ситуацию, привлекшую много внимания. На выбор дается два слова — «ажиотаж» и «хайп». Если отдать предпочтение первому, то на голове материализуется пыжиковая шапка. Это краткое описание мема, придуманного недавно в твиттере.

Суть мема в том, что пыжиковая шапка символизирует старомодность, начиная от стиля одежды и заканчивая употреблением слов, которые все меньше используются в русском языке.

Что за пыжиковая шапка? Для тех, кто подзабыл или даже не знал

Расцвет популярности пыжиковой шапки пришелся на 1950–1970-е годы в СССР. Ее носили высокопоставленные чины, в том числе генсек Леонид Брежнев, в то время как для обычного советского гражданина такой головной убор был недосягаем.

Тем не менее пыжиковые шапки носили почти все. Их делали из кроличьего меха темных тонов и задешево продавали на рынке. Премиальная версия изготавливалась из шкуры северного олененка возрастом в один месяц, которого называют пыжиком.