Ажиотаж или хайп? Как мем с пыжиковой шапкой заставляет чувствовать себя старым

Вам нужно одним словом описать ситуацию, привлекшую много внимания. На выбор дается два слова — «ажиотаж» и «хайп». Если отдать предпочтение первому, то на голове материализуется пыжиковая шапка. Это краткое описание мема, придуманного недавно в твиттере.
Суть мема в том, что пыжиковая шапка символизирует старомодность, начиная от стиля одежды и заканчивая употреблением слов, которые все меньше используются в русском языке.
Что за пыжиковая шапка? Для тех, кто подзабыл или даже не знал
Расцвет популярности пыжиковой шапки пришелся на 1950–1970-е годы в СССР. Ее носили высокопоставленные чины, в том числе генсек Леонид Брежнев, в то время как для обычного советского гражданина такой головной убор был недосягаем.
Тем не менее пыжиковые шапки носили почти все. Их делали из кроличьего меха темных тонов и задешево продавали на рынке. Премиальная версия изготавливалась из шкуры северного олененка возрастом в один месяц, которого называют пыжиком.
В наше время достать настоящую пыжиковую шапку тоже нелегко — как минимум потому, что северных оленей занесли в Красную книгу.
А теперь к мемам
Шаблон мема, как пишет Medialeaks, придумал юзер под ником Gypsуnkov. В посте он иронизировал над людьми, которые вместо «зарплата» говорят «получка», и «дарил» им пыжиковую шапку.
Тренд быстро подхватили, и в ленте соцсети стало появляться все больше версий мема с «пыжиком».
На этом пользователи не остановились и стали играться с форматом мема. Пыжиковая шапка превращалась то в кепку-восьмиуголку, то в воинский шлем, то в татарскую тюбетейку.
И напоследок полка с пыжиковыми шапками. Фото в цвете.