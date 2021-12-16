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В первом чтении принят законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому дебютные художественные, документальные и анимационные российские фильмы смогут получать полное государственное финансирование. Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что по нынешнему закону госфинансирование кинокартины не может превышать 70% сметной стоимости ее производства. В новом проекте предлагается предоставить возможность покрыть все расходы на съемки фильма из бюджеты страны.

По задумке такую возможность получат выпускники профильных государственных вузов, которые получили диплом не более пяти лет назад. Также на стопроцентное финансирование смогут рассчитывать авторы уникальных или особенно значимых для культуры России фильмов.

Законопроект может вступить в силу уже 1 января 2022 года. В кабмине считают, что он позволит увеличить количество работ выпускников и расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем. Кроме того, это может «стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов», отметили в правительстве.

Законопроект о финансировании первой картины выпускникам киновузов внесли в Госдуму 8 октября. О том, что инициативу внесут на рассмотрение, стало известно в конце сентября.

В 2020 году президент Владимир Путин поручил представить предложения о государственной поддержке кинематографистов. Он отметил, что это необходимо для смягчения последствий ограничений из‑за коронавируса.

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