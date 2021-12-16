Лука Гуаданьино снял рождественский фильм «О божественная ночь». В нем сыграл Джон Си Райли

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по фильмам «Назови меня своим именем» и «Суспирия», снял рождественский фильм «О божественная ночь». Он появился на ютьюб-канале бренда Zara.
В картине снялись Алекс Вульфф, Хейли Гейтс, Самия Беназзуз, Хлое Парк, Валерио Сантуччи, Франческа Фигус, Таня Ханьянь Парк, Ши Янг Ши и Джон Си Райли. Последний сыграл в фильме Санта-Клауса.
Действие «О божественной ночи» разворачивается в здании отеля в Швейцарии. В начале фильма из него выгоняют уличного музыканта. Тот встречает странного старика с санями и в сопровождении настоящих оленей.
Изумленный молодой человек начинает петь для мужчины, надеясь, что тот пожертвует ему немного денег. К своему удивлению певец обнаруживает вместо денег оставленную в шапке для подаяний банковскую карту.
Мистер Крингл (так Санта-Клаус представляется в фильме) заселяется в отель. Там его пути вновь пересекутся с неожиданно разбогатевшим музыкантом, а также еще несколькими людьми. Это знакомство, по заверению Zara, приведет к «ночи возмутительных приключений и радостного празднования».
Сценарий картины написал Майкл Митник («Невероятная»). Музыку к фильмы создал композитор Альберто Иглесиас, трижды номинированный на премию «Оскар».