Лука Гуаданьино снял рождественский фильм «О божественная ночь». В нем сыграл Джон Си Райли

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино , известный по фильмам «Назови меня своим именем» и «Суспирия», снял рождественский фильм «О божественная ночь». Он появился на ютьюб-канале бренда Zara.

Действие «О божественной ночи» разворачивается в здании отеля в Швейцарии. В начале фильма из него выгоняют уличного музыканта. Тот встречает странного старика с санями и в сопровождении настоящих оленей.

Изумленный молодой человек начинает петь для мужчины, надеясь, что тот пожертвует ему немного денег. К своему удивлению певец обнаруживает вместо денег оставленную в шапке для подаяний банковскую карту.

Мистер Крингл (так Санта-Клаус представляется в фильме) заселяется в отель. Там его пути вновь пересекутся с неожиданно разбогатевшим музыкантом, а также еще несколькими людьми. Это знакомство, по заверению Zara, приведет к «ночи возмутительных приключений и радостного празднования».

Сценарий картины написал Майкл Митник («Невероятная»). Музыку к фильмы создал композитор Альберто Иглесиас, трижды номинированный на премию «Оскар».