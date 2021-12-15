Вышел новый постер фильма «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом

На кадре, который был взят для «Афиши», изображены Том Холланд и Марк Уолберг. Актеры играют в картине главные роли — Нейтана Дрейка и Виктора Салливана.

Sony Pictures показала новый постер фильма «Анчартед: На картах не значится» — экранизации популярной видеоигры Uncharted. Эксклюзивный постер появился в твиттер-аккаунте компании Fandango, которая продает билеты в кино.

По сюжету Дрейк решает отправиться к таинственному острову в Тихом океане, чтобы найти легендарные сокровища Эльдорадо. По пути он встречает Салливана, и они становятся верными союзниками, которым предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

Помимо Холланда и Уолберга в фильме снялись Антонио Бандерас («Интервью с вампиром»), Тати Габриэль («Леденящие душу приключение Сабрины»), София Али («Анатомия страсти»), Патриция Меден («Спецотряд „Кобра“») и другие. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Uncharted — популярная серия приключенческих видеоигр, дебютировавшая в 2007 году. По состоянию на май 2016 года было продано уже более 28 млн копий игр.