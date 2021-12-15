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«Художественный» проведет фестиваль рождественских фильмов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:21

С 25 декабря по 9 января в «Художественном» пройдет фестиваль, на котором покажут главные рождественские хиты Голливуда и современную новогоднюю классику. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Рождественский фестиваль откроет комедия «Чего хочет Слава?» в 19.30 25 декабря. Ее представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.

В остальные дни покажут «Рождество в июле» Престона Стерджеса, мюзикл «Светлое Рождество» Майкла Кертица, «Рождественский гимн» Брайана Десмонда Херста, «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капра, также сказку «Волшебник из страны Оз» и другую голливудскую классику.

Из современных рождественских лент на фестивале в «Художественном» можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге «Крошка Иисус из Фландрии», черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта «Снега больше не будет», сказку Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» и фильм Чарльза Покела «Рождество опять».

Также в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца».

С полной программой и расписанием показов можно познакомиться на сайте кинотеатра. Купить билеты — здесь.

Во время новогодних каникул «Художественный» представит программу The Best of 2021, в которую вошли лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации. Среди них — «Отец», «Аннетт» ,«Душа», «Круэлла», «Назови меня своим именем», «Агнец», «Дюна», «Не время умирать», «Купе номер шесть», «Французский вестник», «Дом Gucci», «Последняя дуэль» и другие картины.

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