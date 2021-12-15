перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новое племя на Пандоре и Кейт Уинслет под водой. Что рассказал Джеймс Кэмерон о сиквелах «Аватара» 14:55
Вышел трейлер детективной комедии «Афтепати» от Криса Миллера и Фила Лорда 14:45
СМИ: Google отправит непривитых работников в неоплачиваемый отпуск, а после него может и уволить 14:31
Лидер Laibach покажет в Москве фильм о выступлении группы в КНДР и презентует книгу о событии 14:27
Delivery Club доставил девушке оливье от ее мамы. Она рассказала, что не попадет домой на праздники 14:22
RT подал в суд на авторов мерча «иноагент» в поддержку «Медузы»* 13:50
ВШЭ: 14% россиян никогда не пользовались интернетом 13:29
Netflix показал сцену из второго сезона «Ведьмака» с Йеннифер и Тиссаей 13:11
Участникам Олимпиады в Пекине разрешат пользоваться заблокированными в стране Instagram и Twitter 12:26
Кадр из фильма «Форсаж-9»
Премьеру «Форсаж-10» перенесли на месяц. Его прежнее место занял безымянный проект от DreamWorks 11:55
На блогера Литвина составили протокол о нарушении ПДД. Он проехался по торговому центру на машине 11:47
В России выявили 28 363 случая коронавируса за сутки 11:47
Роскомнадзор сможет получать от операторов данные о сообщениях и звонках абонентов без решения суда 11:06
В Москве вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Поездка по «Тройке» станет дороже на 10% 10:59
Мальта стала первой европейской страной, одобрившей каннабис для личного использования 9:53
РИА «Новости»/YouTube
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Беларуси 9:51
СК задержал собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и еще трех человек из руководства 9:06
Стоимость платной парковки на некоторых улицах Москвы повысится 8:38
Вышел трейлер ситкома «Все мои друзья», стилизованного под шоу 90-х. В нем снялся Маколей Калкин 4:26
В сети опубликовали трейлер мультфильма DreamWorks Animation «Плохие парни» 3:53
Отключить рекламу

Лидер Laibach покажет в Москве фильм о выступлении группы в КНДР и презентует книгу о событии

Денис Ламехов
Сегодня в 14:27

23 декабря в библиотеке имени Некрасова лидер словенской индастриал-группы Laibach Иван Новак, норвежский медиа-артист и писатель Мортен Тровик, а также французский художник Жан Симулен представят документальный фильм о концерте коллектива в КНДР и книгу «Дни освобождения», посвященную этому событию. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Авторами книги выступили Тровик и Симулен, ее перевод подготовило издательство Individuum. В работу вошли теоретические тексты Славоя Жижека, переписка с северокорейскими чиновниками, редкие фотографии Laibach, пропагандистские плакаты, инструкция по поведению в Пхеньяне и анализ перформанса.

«„Дни освобождения“ — это остроумный, глубокомысленный и познавательный документ, перебрасывающий мост из мира современного искусства в мир большой политики. Ни для Мортена, организовавшего десяток художественных акций в КНДР, ни для Симулена, оформителя блэк-металлических альбомов, ни для Новака, стоящего за одной из самых влиятельных трансгрессивных рок-групп современности, это далеко не первое и не последнее приключение такого рода», — сообщает издательство.

Новак, Симулен и Тровик при участии главного редактора Individuum Феликса Сандалова расскажут о своих художественных практиках и ответят на вопросы собравшихся. Начало мероприятия в 20:00. Адрес: Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 14. Конференц-зал Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 5 этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить