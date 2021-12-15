Лидер Laibach покажет в Москве фильм о выступлении группы в КНДР и презентует книгу о событии

23 декабря в библиотеке имени Некрасова лидер словенской индастриал-группы Laibach Иван Новак, норвежский медиа-артист и писатель Мортен Тровик, а также французский художник Жан Симулен представят документальный фильм о концерте коллектива в КНДР и книгу «Дни освобождения», посвященную этому событию. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Авторами книги выступили Тровик и Симулен, ее перевод подготовило издательство Individuum. В работу вошли теоретические тексты Славоя Жижека, переписка с северокорейскими чиновниками, редкие фотографии Laibach, пропагандистские плакаты, инструкция по поведению в Пхеньяне и анализ перформанса.

«„Дни освобождения“ — это остроумный, глубокомысленный и познавательный документ, перебрасывающий мост из мира современного искусства в мир большой политики. Ни для Мортена, организовавшего десяток художественных акций в КНДР, ни для Симулена, оформителя блэк-металлических альбомов, ни для Новака, стоящего за одной из самых влиятельных трансгрессивных рок-групп современности, это далеко не первое и не последнее приключение такого рода», — сообщает издательство.

Новак, Симулен и Тровик при участии главного редактора Individuum Феликса Сандалова расскажут о своих художественных практиках и ответят на вопросы собравшихся. Начало мероприятия в 20:00. Адрес: Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 14. Конференц-зал Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 5 этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.