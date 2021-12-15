ВШЭ: 14% россиян никогда не пользовались интернетом

14% россиян никогда не пользовались интернетом. Большинство граждан не доверяют цифровизации — предпочитают бумажные документы и боятся за свои персональные данные. Результатами опроса с РБК поделился Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ.

Чаще других никогда не выходили в интернет респонденты старше 55 лет с неполным средним образованием, скорее несчастливые и оценивающие свое здоровье как плохое. 64% беспокоятся за безопасность личных данных в сети.

85% респондентов считают, что работать с населением должны люди, а не искусственный интеллект наподобие системы на «Госуслугах». 38% передали бы документы в госслужбы только в бумажном виде, 43% — в бумажном и электронном, а 17% — только через интернет.

57% полагают, что цифровизация образования мешает обучению, а 18% думают иначе. 55% участников опроса считают, что камеры наблюдения не должны распознавать всех подряд, а только искать «известных» злоумышленников и фиксировать опасные ситуации.

44% склоняются к тому, что от цифровизация больше пользы, чем вреда, 20% видят только пользу, а 7% — исключительно вред.

Эксперты поделились с РБК, что чаще всего отрицательное отношение к интернету формируется потому, что люди не знают его устройства и считают его небезопасным. Однако исследователи ВШЭ подтверждают, что в сети граждан действительно могут поджидать опасности, к примеру, несанкционированный доступ к личным данным и последующая за этим цифровая дискриминация, кибербуллинг, фейковые новости и не только.