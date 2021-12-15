Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Беларуси

Александр Лукашенко внес изменения в Уголовный кодекс страны, по которым за призывы к санкциям против Беларуси, ее организаций и граждан грозит лишение свободы. Сообщение об этом появилось на сайте президента.

Если призыв к санкциям озвучен рядовому гражданину, то наказание составит до шести лет лишения свободы, к зарубежным государствам и организациям — до десяти лет. Если призыв привел к применение санкций или был совершен должностным лицом, то грозит до 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе Лукашенко нововведение считают «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

Похожий законопроект в 2018 году внесли в Госдуму Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и был принят в первом чтении, однако дальнейшее его рассмотрение застопорилось. По мнению Володина, наказание за призывы к санкциям должно быть «очень жесткое» и в апреле уточнял, что тема все еще «в повестке». Против этого выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и глава ВТБ Андрей Костин.