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В сети опубликовали трейлер мультфильма DreamWorks Animation «Плохие парни»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:53

В сети появился трейлер анимационной картины «Плохие парни» — дебютной полнометражной работы режиссера Пьера Перифела. Ее выпустит студия DreamWorks Animation совместно с Universal Studios. Премьера намечена на 22 апреля 2022 года.

Мультфильм расскажет о пятерых героях — волке, пиранье, змее, акуле и тарантуле. Все они некогда были злодеями и занимались криминальной деятельностью, но однажды устали от преступной жизни и решили исправиться.

Трейлер показывает, как волк уходит от преследования полиции, а затем вместе со своими напарниками отправляется на ограбление. В ходе него он внезапно помогает пожилой женщине — и понимает, что делать добрые дела ему приятно.

Он предлагает другим участникам своей банды обрести новое предназначение. Однако другие герои истории, помогающие волку на пути к его трансформации, считают, что ему стоит найти более подходящих друзей.

Сценарий мультфильма написали Аарон Блэйби, Итэн Коэн («Люди в черном 3», «Солдаты неудачи», «Мадагаскар 2») и Хилари Уинстон («Меня зовут Эрл», «Сообщество»). Продюсерами выступили Ребекка Хантли («Босс-молокосос»), Дэймон Росс («Суперначо») и Патрик Хьюз («Сквозь объектив»).

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