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Клава Кока записала песню «Все, что я захочу» для сервиса «Авито Доставка»

Юлия Онодэра
14 декабря 2021  20:08

Российская певица и видеоблогер Клава Кока записала песню «Все, что я захочу» для сервиса «Авито Доставка». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели трека.

Кока выпустила на композицию клип. В нем она рассуждает о том, как девушки могут «страдать просто так, нипочему», но учатся находить способы радовать себя. В видео артистка заказывает музыкальную колонку, барабанную установку, надувного фламинго и другие товары.

Новые предметы преображают пространство вокруг Клавы Коки и создают атмосферу праздника. Песню «Все, что я захочу» певица написала самостоятельно — это первый для нее опыт создания музыки для бренда.

«Это не только огромная проделанная работа, вложенное вдохновение в написание песни, но еще и невероятные съемки клипа с живой ламой! Я очень рада, что могу стать частью такого большого проекта и еще раз напомнить людям, что, какая бы у нас ни была пустота в душе, главное — уметь радовать себя!» — сказала Кока.

В разработке креативной концепции клипа принял участие лейбл Black Star. Продакшеном видео занимались продюсеры Екатерина Канель и Айрат Фаттахов, а также оператор Денис Бойванов. Автором идеи выступил Иван Шелаханов.

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