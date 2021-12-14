перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Клава Кока записала песню «Все, что я захочу» для сервиса «Авито Доставка» 20:08
Автор проекта Hidden Places of Moscow запустил петицию за сохранение исторических элементов домов 19:05
Петербургский клуб Blank может закрыться из‑за долгов. Команда запустила краудфандинг-кампанию 18:39
«Незаслуженно серьезная» или «патологически приятная»? Критики — о новой части «Человека-паука» 18:32
SonyPictures/YouTube
В постах «ВКонтакте» с описанием сюжета нового «Человека-паука» появится пометка о спойлерах 17:53
Владимир Путин выступил против введения QR-кодов под Новый год 17:35
Снуп Догг разработает драматический сериал о своем обвинении в убийстве. Ему поможет 50 Cent 17:06
Госдума разрешила губернаторам переизбираться неограниченное количество раз 17:00
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру после предложения Сокурова «отпустить» Кавказ из России 16:48
В Южном Судане 89 человек скончались от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренные исследования 16:20
Mos.ru
Центр Гамалеи создал версию «Спутника V» под «Омикрон»-штамм 16:13
Суд в Челябинске отменил решение о блокировке паблика «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» 15:58
Депутат «Единой России» призвал губернатора Петербурга ввести мораторий на установку сотовых вышек 15:54
Петр Верзилов* и Сергей Смирнов* подали в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов 15:33
Instagram прогнозирует социальные тренды на 2022-й. Что будет интересовать Gen Z? 15:15
kel_foto/Unsplash
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки 15:12
Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии 14:39
В Москве открыли сбор средств на корм кошкам и собакам, оставшимся без хозяев 14:33
Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти» 14:32
Sotheby’s выставил на аукцион памятник Джорджу Флойду 14:24
Отключить рекламу

Автор проекта Hidden Places of Moscow запустил петицию за сохранение исторических элементов домов

Семён Гудошников
Сегодня в 19:05

Автор инстаграм-аккаунта Hidden Places of Moscow Эрик Шахназарян запустил петицию за сохранение подлинных элементов внутреннего и внешнего оформления домов в столице. Его требования можно посмотреть на сайте Change.org.

По словам Шахназаряна во время капремонта исторические элементы домов выбрасываются, а на их место ставят новые из дешевых материалов — пластика или некачественной плитки. На мусорку отправляются метлахская плитка фабрик Villeroy & Boch, Marywil, «Дзевульский и Лянге», стеклоблоки «Фальконье», окна, двери и перила ручной работы из ценных пород дерева.

Все это, отмечает автор петиции, нарушает исторический облик домов, причем даже тех, у которых есть статус «Исторически ценного градоформирующего объекта», «Объекта историко-градостроительной среды», а иногда и «Объекта культурного наследия».

Шахназарян заявляет, что зачастую ценности исторических элементов не учитывают собственники и программа капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а Департамент культурного наследия устраняется от контроля обликов домов без охранного статуса.

Градозащитник призывает Минкульт и его главу Ольгу Любимову «остановить вандализм» и внести для этого поправки в федеральное и городское законодательство. В частности, прописать в постановлении «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» необходимость сохранения аутентичных деталей и материалов.

Ограничения, по мнению Шахназаряна, должны действовать при капремонте всех домов до 1955 года постройки, вне зависимости от наличия у них охранного статуса. Начав с Москвы, их следует применить на всю Россию, считает он.

«Повсеместное использование пластика, некачественной плитки и нарушение технологических процессов во время вандального по сути капремонта приводят к обезличиванию домов и городов. Утрате их исторического духа, памяти места и, как следствие, туристической и инвестиционной привлекательности», — сказал автор петиции.

Эрик Шахназарян создал страницу в инстаграме Hidden Places of Moscow более пяти лет назад. Там он публикует красивые фотографии из подъездов московских домов и квартир, которые ремонт и реставрация обошли стороной. В 2018 году, во время интервью «Афише Daily», он заявил, что «ведет летопись уходящего города».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить