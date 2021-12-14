Автор проекта Hidden Places of Moscow запустил петицию за сохранение исторических элементов домов

По словам Шахназаряна во время капремонта исторические элементы домов выбрасываются, а на их место ставят новые из дешевых материалов — пластика или некачественной плитки. На мусорку отправляются метлахская плитка фабрик Villeroy & Boch, Marywil, «Дзевульский и Лянге», стеклоблоки «Фальконье», окна, двери и перила ручной работы из ценных пород дерева.

Автор инстаграм-аккаунта Hidden Places of Moscow Эрик Шахназарян запустил петицию за сохранение подлинных элементов внутреннего и внешнего оформления домов в столице. Его требования можно посмотреть на сайте Change.org.

Все это, отмечает автор петиции, нарушает исторический облик домов, причем даже тех, у которых есть статус «Исторически ценного градоформирующего объекта», «Объекта историко-градостроительной среды», а иногда и «Объекта культурного наследия».

Шахназарян заявляет, что зачастую ценности исторических элементов не учитывают собственники и программа капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а Департамент культурного наследия устраняется от контроля обликов домов без охранного статуса.

Градозащитник призывает Минкульт и его главу Ольгу Любимову «остановить вандализм» и внести для этого поправки в федеральное и городское законодательство. В частности, прописать в постановлении «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» необходимость сохранения аутентичных деталей и материалов.

Ограничения, по мнению Шахназаряна, должны действовать при капремонте всех домов до 1955 года постройки, вне зависимости от наличия у них охранного статуса. Начав с Москвы, их следует применить на всю Россию, считает он.

«Повсеместное использование пластика, некачественной плитки и нарушение технологических процессов во время вандального по сути капремонта приводят к обезличиванию домов и городов. Утрате их исторического духа, памяти места и, как следствие, туристической и инвестиционной привлекательности», — сказал автор петиции.

Эрик Шахназарян создал страницу в инстаграме Hidden Places of Moscow более пяти лет назад. Там он публикует красивые фотографии из подъездов московских домов и квартир, которые ремонт и реставрация обошли стороной. В 2018 году, во время интервью «Афише Daily», он заявил, что «ведет летопись уходящего города».