В Южном Судане 89 человек скончались от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренные исследования

В Южном Судане как минимум 89 человек умерли от неизвестной ранее болезни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Недавно регион сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

ВОЗ направила в Южный Судан целевую группу для экстренных исследований. Изначально власти предполагали, что местные жители погибли от холеры, однако эти тесты дали отрицательные результаты.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей», — рассказала Би-би-си представительница ВОЗ Шейла Байя.