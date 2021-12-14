ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России и постановил выплатить им в общей сложности около 450 тыс. евро. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Обращение объединяет дела четырех женщин: Натальи Туниковой, которая ударила мужа ножом, когда тот попытался выбросить ее из окна, Елены Гершман и Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны мужей, а также Маргариты Грачевой, муж которой из ревности отрубил ей кисти рук. Во всех случаях суд признал нарушение статей 3 и 14 ЕКПЧ (запрет на применение пыток и запрещение дискриминации).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грачевой 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения и 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Туниковой, Гершман и Петраковой власти должны выплатить по 20 тыс. евро. Также всем четырем женщинам должны компенсировать по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.

В решении суда отмечается, что власти России не приняли необходимые меры для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «ввиду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, как отмечает ЕСПЧ, в российской правовой системе «отсутствует определение домашнего насилия» и не практикуются защитные предписания.

По мнению судей, российские власти на данном этапе не могут эффективно рассматривать подобные дела и бороться с домашним насилием на системном уровне из‑за «несовершенства законодательной базы». ЕСПЧ рекомендовал правительству России «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».

В марте 2020 года Минюст России выступил против выплаты компенсации жертвам домашнего насилия. Представители ведомства отметили, что «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)». По этой причине домашнее насилие нельзя приравнивать к пыткам, и государство не может быть ответственным за ситуации авторов жалобы, заявили в Минюсте.