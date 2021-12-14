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В Москве открыли сбор средств на корм кошкам и собакам, оставшимся без хозяев

Семён Гудошников
Сегодня в 14:33

Фонд помощи животным «Ника» запустил акцию «Санта для хвоста», в рамках которой будут собирать еду для собак и кошек, оставшихся без хозяев. Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительной организации.

На сайте фонда можно купить определенное количество корма — от 3 до 100 килограмм — или оставить любую сумму пожертвования. Все собранные средства пойдут на питание питомцам в декабре и январе. В организации отмечают — чтобы бездомные животные Москвы пережили зиму, нужно 30 тонн корма или 75 тыс. порций еды.

Закупленный корм «Ника» распределит между проверенными волонтерами или приютами, которые не получают деньги от государства. Оставить заявку на помощь фонда любой приют или волонтер может на сайте акции.

«Зимой для животных, у которых нет теплого дома, вопрос еды становится жизненно важным: риск погибнуть выше, так как источников питания меньше, а еды организму нужно больше — на холоде собаки и кошки почти не спят и много двигаются. Корм нужен для того, чтобы согреться, а не только насытиться», — пояснили в фонде.

«Ника» занимается помощью бездомным животным с 2011 года. В прошлом году в рамках акции «Санта для хвоста» удалось собрать 60 тонн корма. Они помогли 27 частным приютам пережить сильные морозы, более 200 волонтеров кормили этой едой животных на улицах. В этом году корма нужно в два раза меньше — 30 тонн уже предоставили производители питания для животных Mars и Purina.

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