«Цифровое наследство» и размытие обнаженных фото в iMessage: Apple выпустила обновление iOS 15.2

Apple после длительного бета-тестирования выпустила обновление iOS 15.2 для своих смартфонов iPhone. Компания исправила некоторые ошибки и добавила несколько новых функций, пишет The Verge.

Что нового появилось в iOS 15.2

Функция «Цифровое наследство». Владелец iPhone теперь может указать людей, которые получат доступ к его учетной записи iCloud и другим персональным данным после его смерти.

Отчет о конфиденциальности в «Настройках». Появилась возможность найти информацию о том, как часто приложения, установленные на телефон, получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последние семь дней.

В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max теперь можно включить отдельный элемент для управления макросъемкой.

В iMessage появилась функция, которая размывает обнаженные фотографии на телефонах детей. Пока опция доступна только в США.

Для iPhone, в которых заменяли детали, теперь можно посмотреть, что именно было заменено и использовались ли при этом оригинальные запчасти Apple.

Также вышло обновление tvOS 15.2 для телевизионных приставок Apple TV и HomePod 15.2 для умных колонок HomePod. На обоих устройствах появилась русскоязычная Siri.