Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав

Бывшая солистка Большого хора СССР Ольга Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство». Она требует компенсацию в размере 10 млн рублей, пишут «Ведомости».

Представитель «Первого музыкального издательства» рассказал изданию, что Королькова обвиняет компании в нарушении ее смежных прав на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Комедия вышла в 2016 году, главные роли в ней исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. На данный момент она доступна для просмотра на Netflix.

По словам заместителя гендиректора кинокомпании «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, помимо требования о компенсации убытков Королькова требует компенсации морального вреда. Размер выплаты певица оценила в 1 млн рублей.

«Якобы в нашем фильме „Пятница“ мы использовали фонограмму песни „Прекрасное далеко“ без ее разрешения. Но песня не использовалась в этом фильме», — сказал Вишняков. Он также отметил, что компания уверена в своей невиновности и готова отстаивать свою позицию в суде.

Причину подачи иска Королькова назвать «Ведомостям» отказалась. Другие детали заявления также не раскрываются.

«Прекрасное далеко» — детская песня, композитора Евгения Крылатова, написанная на слова поэта Юрия Энтина. Впервые ее исполнила Татьяна Дасковская в фильме «Гостья из будущего» 1985 года.