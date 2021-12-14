перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма 11:57
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 28 343 новых случая COVID-19 11:47
The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента 11:27
Съемки третьей части «Kingsman» начнутся в 2022 году 11:10
Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав 10:57
SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа 10:24
Открытая мобильная платформа/Instagram
В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора» 10:08
Peacock выпустит документалку об исчезновении и убийстве Габби Петито 9:41
На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер» 8:58
В сети опубликовали новый тизер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 3:36
Спортивные организации выплатят жертвам доктора Нассара 380 млн долларов 2:59
James Bond 007/YouTube
Джеймс Бонд может стать небинарной персоной 2:21
Вышел трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 1:33
Аврил Лавин снимет фильм по мотивам своей песни «Sk8er Boi» 0:50
В «ГЭС-2» пройдет дискуссия, посвященная феномену популярности сериалов Вчера в 23:22
Артемий Лебедев провел стрим, на котором за донаты ему давали пощечину. И заработал 260 тыс. рублей Вчера в 22:39
HBO/YouTube
HBO представил трейлер сериала «Позолоченный век» Вчера в 22:30
Суд запретил Валерию Рашкину выходить из дома по ночам Вчера в 22:00
Оксфорд пригласил на дебаты самую сложную нейросеть в мире. Она предупредила об опасности нейросетей Вчера в 21:41
Первая смерть от «Омикрона», Маск — человек года по версии Time и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Отключить рекламу

Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав

Виктория Шанина
Сегодня в 10:57

Бывшая солистка Большого хора СССР Ольга Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство». Она требует компенсацию в размере 10 млн рублей, пишут «Ведомости».

Представитель «Первого музыкального издательства» рассказал изданию, что Королькова обвиняет компании в нарушении ее смежных прав на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Комедия вышла в 2016 году, главные роли в ней исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. На данный момент она доступна для просмотра на Netflix.

По словам заместителя гендиректора кинокомпании «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, помимо требования о компенсации убытков Королькова требует компенсации морального вреда. Размер выплаты певица оценила в 1 млн рублей.

«Якобы в нашем фильме „Пятница“ мы использовали фонограмму песни „Прекрасное далеко“ без ее разрешения. Но песня не использовалась в этом фильме», — сказал Вишняков. Он также отметил, что компания уверена в своей невиновности и готова отстаивать свою позицию в суде.

Причину подачи иска Королькова назвать «Ведомостям» отказалась. Другие детали заявления также не раскрываются.

«Прекрасное далеко» — детская песня, композитора Евгения Крылатова, написанная на слова поэта Юрия Энтина. Впервые ее исполнила Татьяна Дасковская в фильме «Гостья из будущего» 1985 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Ведомости
Люди
Ольга Королькова
Данила Козловский
Сергей Бурунов
Евгений Крылатов
Юрий Энтин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить