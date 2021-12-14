Съемки третьей части «Kingsman» начнутся в 2022 году

Съемки триквела «Kingsman» стартуют в сентября 2022 года. Об этом рассказал режиссер Мэттью Вон в интервью для ComicBook.com.

Он также отметил, что фильм завершит историю главного героя первых двух фильмов Эггси, которого играет Тэрон Эджертон. Премьера состоится не раньше 2023 года.

Первый Kingsman дебютировал на экранах в 2014 году, собрав 414,1 млн долларов, а в 2017 году вышло продолжение «Золотое кольцо». Он собрал 410,9 млн долларов.

Действие второго фильма разворачивалось в США, где главному герою предложили поработать на секретную американскую организацию. Ее возглавила Холли Берри в роли агента ЦРУ.