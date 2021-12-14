Спортивные организации выплатят жертвам доктора Нассара 380 млн долларов

Жертвы сексуального насилия со стороны врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара получат 380 млн долларов в рамках мирового соглашения. Их выделят Федерация гимнастики США и Национальный олимпийский и паралимпийский комитет, сообщил WSJ.

Эта сумма является одной из крупнейших компенсаций, когда‑либо направленных пострадавшим от подобного рода преступлений. Деньги распределят среди примерно 500 пострадавших — это свыше 90% фигурантов дел о сексуальном насилии, которые проголосовали за предварительное соглашение.

Изначально предполагалось, что они получат 425 млн долларов. Некоторые из жертв также займут места в совете директоров Федерации гимнастики США.

«Деньги действительно не могут компенсировать то, что произошло здесь, но это то, что может предложить правовая система», — заявила адвокат Федерации гимнастики США Кэтрин Стидж.

Исполнительный директор организации Ли Ли Люн также выразил сожаления «о травме и боли, которые пережили выжившие в результате действий и бездействия» федерации.

Ларри Нассар работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, а также был официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Во время своей работы он применял сексуальное насилие против сотен женщин, в том числе олимпийских чемпионок Маккайлы Мароуни, Али Райсман и Симоны Байлз.