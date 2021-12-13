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Скончался режиссер «Ассы» Сергей Соловьев

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:06

Режиссер Сергей Соловьев, известный по фильмам «Мелодии белой ночи», «Асса» и «Анна Каренина», скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации агентства, Соловьев умер дома вследствие тяжелой болезни. Какой именно, источник «Интерфакса» не уточнил. Во ВГИКе заявили, что режиссер скончался от сердечного приступа.

В прошлом году телеграм-канал Mash писал, что кинематографист был госпитализирован с диагнозом «инфильтрат нижних конечностей». В начале 2020 года ему провели операцию.

Сергей Соловьев родился в 1944 году в Карелии. Ранние годы он провел в Пхеньяне, где служил его отец после Великой Отечественной войны. В 1947 годе семья перебралась в Петербург. В 1960-х Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа и начал работать на «Мосфильме».

За свою карьеру он снял более 20 киноработ, в том числе дебютный фильм «Егор Булычов и другие», телефильм «Станционный смотритель», драму «Сто дней после детства», советско-японскую мелодраму «Мелодии белой ночи», культовую ленту «Асса» и экранизацию «Анны Карениной».

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