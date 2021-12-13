Гудков, Варнава, Бортич и Молочников во втором трейлере фильма «Орел и решка. Кино»

Кинопоиск выпустил второй трейлер комедии «Орел и решка. Кино» по мотивам популярной программы от продюсеров Нателлы Крапивиной и Владимира Маслова. Премьера запланирована на 6 января.

По сюжету продюсер «Орла и решки» Валерия Репина должна спасти шоу от закрытия из‑за низких рейтингов. Для этого она собирает съемочную группу, ведущих, которые вот-вот разведутся, и очень самоуверенного режиссера, чтобы отправиться в закрытую для туристов вымышленную страну Абд-Эль-Акри.

«Молодой король приглашает [команду] на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из‑под контроля. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми — и все это без помощи золотой карты!», — гласит синопсис фильма.