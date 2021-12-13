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Гудков, Варнава, Бортич и Молочников во втором трейлере фильма «Орел и решка. Кино»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

Кинопоиск выпустил второй трейлер комедии «Орел и решка. Кино» по мотивам популярной программы от продюсеров Нателлы Крапивиной и Владимира Маслова. Премьера запланирована на 6 января.

По сюжету продюсер «Орла и решки» Валерия Репина должна спасти шоу от закрытия из‑за низких рейтингов. Для этого она собирает съемочную группу, ведущих, которые вот-вот разведутся, и очень самоуверенного режиссера, чтобы отправиться в закрытую для туристов вымышленную страну Абд-Эль-Акри.

«Молодой король приглашает [команду] на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из‑под контроля. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми — и все это без помощи золотой карты!», — гласит синопсис фильма.

Главные роли исполнили Екатерина Варнава главные роли в комедии исполняют Александра Бортич («Полицейский с Рублевки», «Холоп»), Александр Молочников («Скажи ей», «Беезумие»), Александр Гудков («Вечерний Ургант. Ciao 2020!», «Марафон желаний»), а также Максим Стоянов («Гив ми либерти», «Пропавшая») и Кирилл Каганович («Золотое кольцо», «Секреты семейной жизни»).

Производством фильма занималась компания Big Mama Production создательницы программы «Орел и решка» Нателлы Крапивиной и продюсера Владимира Маслова («Топи»). Режиссер — Вазген Каграманян («Любовь напрокат»), сценарист — Андрей Золотарев («Лед»).

«Нам было очень весело друг с другом. Особенно когда мы были в экспедиции в Турции целых три недели — это был настоящий пионерлагерь. И на площадке никакие ночные съёмки или целые дни под палящим солнцем были не страшны, никто не жаловался, и всё было легко, потому что компания у нас подобралась отличная», — заявила Александра Бортич.

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