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«Самокат», Synergetic и «Теперь так» запустили проект, посвященный сортировке вторсырья

Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

Онлайн-ретейлер «Самокат», бренд экологичных товаров Synergetic и образовательное бюро «Теперь так» запустили совместный проект «Сортировать легче, чем кажется». Он помогает разобраться в том, как сортировать вторсырье, сообщили «Афише Daily» авторы проекта.

На сайте проекта просто и доступно рассказывается о том, с чего начать сортировку и куда нести накопленную упаковку для переработки. Именно это, согласно результатам исследования «Самоката», вызывает больше всего сложностей.

На «Сортировать легче, чем кажется» можно найти карту с поиском пунктов приема, а также всю необходимую информацию: о популярных видах перерабатываемого пластика, о хранении, подготовке упаковок к переработке и полезные советы, которые помогут преодолеть основные барьеры на пути к осознанному потреблению.

«Мы хотели подчеркнуть, что сортировать упаковку так же просто как, например, заказывать любимые продукты на завтрак. Будем рады, если наша инициатива вдохновит людей разобраться в этой теме и сделать раздельный сбор отходов своей новой привычкой», — сказала менеджер спецпроектов «Самоката» Дарья Володькина.

В рамках проекта «Самокат» также добавил к некоторым карточкам товаров информацию о перерабатываемой упаковке. Экологичные моющие средства Synergetic отмечены в приложении специальным бейджем, их упаковку тоже можно сдать на переработку.

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