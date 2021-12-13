В Новгородской области 7500 человек остались без света из‑за снегопада

В Новгородской области более 7600 человек коснулось отключение электричества из‑за смены погоды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства региона Николая Шестакова.

Перебои с электроснабжением начались из‑за обильных снегопадов, которые сменились мокрым снегом и ледяным дождем. В результате оборвались либо обледенели линии электропередачи.

В Боровичском, Крестецком и Окуловском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Всего отключения света зафиксированы в 16 районах Новгородской области. Над восстановлением электроснабжения работают 116 бригад.

«По данным на 8.30, 13 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 402 населенных пункта, 7638 человек, новых отключений за ночь — 390 населенных пунктов и 7509 человек», — написал Шестаков в своем телеграм-канале.