Сицилийский епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархия извинилась за его слова

Католический епископ Антонио Стальяно во время религиозного фестиваля на Сицилии сказал группе детей, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придуман для рекламы Coca-Cola. Епархии пришлось извиняться, пишет The Guardian.

Высказывания священника возмутили многих родителей, которые обвинили во вторжении в семейные традиции и подавлении духа детей. Хотя некоторые поддержали его в попытке сосредоточиться на католическом смысле Рождества и истории Святого Николая, который не носил красный костюм, а раздавал дары бедным и подвергся преследованию со стороны римского императора.

Тем не менее епархия все же решила извиниться за слова епископа. «Я выражаю сожаление по поводу заявления, которое разочаровало малышей, и хочу сказать, что намерения Сальяно были совсем другими», — написал на епархиальной странице в фейсбуке глава его отдела коммуникаций Алессандро Паолино.

Он подчеркнул, что церковь не должна разрушать детское воображение, но черпать из него позитивные примеры. Образ Санта-Клауса, по словам Паолино, может демонстрировать важность благотворительности и щедрости, но когда он излишне коммерциализируется, то теряет смысл.

Coca Cola использует в рекламе образ Санта-Клауса в красном костюме с 1930-х годов, что во многом определило его современное представления. Однако красный костюм не изобретение компании, он использовался в различных иллюстрациях как минимум с начала XX века.