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Тяжелоатлетку Оксану Сливенко дисквалифицировали за допинг. Она выиграла Олимпиаду-2008

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:40

Российскую тяжелоатлетку Оксану Сливенко, выигравшую золото на Олимпийских играх в 2008 году, дисквалифицировали из‑за допинга. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Организация рассказала, что дисквалификация коснется еще двух российских спортсменов — Светлану Шимкову и Рината Киреева. У их допинг-пробах, как и у Сливенко, обнаружили следы анаболических стероидов. Анализы у атлетов получала Московская антидопинговая лаборатория.

Сливенко отстранена от соревнований на два года, срок дисквалификации отсчитывается с 1 марта 2021 года. Результаты спортсменки на прошедших турнирах будут аннулированы. Недействительными станут все достижения, начиная с марта 2012 года.

Шимкова также дисквалифицирована РУСАДА на два года с 16 октября 2020 года по 15 октября 2022 года. Результаты, полученные на соревнованиях с 8 мая 2012 года, аннулируют. Турнирные показатели Киреева с 9 февраля 2012 года также были признаны недействительными.

При этом Кирееву, как и Шимковой, не стали назначать дополнительный срок дисквалификации. РУСАДА уже отстранила спортсмена на четыре года со 2 июля 2019 года. На Сливенко также были наложены санкции РУСАДА: она была отстранена на два года со 2 февраля 2018 года.

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