Житель Германии отсудил компенсацию за травму на удаленке. Он упал по пути от кровати до компьютера

Житель Германии отсудил компенсацию за производственную травму, полученную на удаленке. Он упал по пути из спальни в свой домашний офис на нижнем этаже дома. Об этом сообщил The Guardian.

Мужчина подскользнулся на винтовой лестнице и получил перелом спины. После этого он обратился за страховой помощью, ее предоставляют при несчастных случаях, случившихся во время поездок на работу.

Однако травму, полученную на удаленке, отказались признавать страховым случаем. Это возмутило работника, и тот подал иск в суд. Тот дважды отклонил жалобу мужчины, однако Высший федеральный социальный суд вынес решение в пользу пострадавшего.

Он признал «первый утренний петь из постели в домашний офис застрахованным рабочим маршрутом». «Истец пострадал в результате несчастного случая на работе», — заключил суд и потребовал страховую компанию оказать свои услуги в необходимом объеме.