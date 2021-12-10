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Crazy Frog выпустил первый за 12 лет трек «Tricky»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:03

Crazy Frog выпустил трек «Tricky» и показал клип на него. Это первый релиз анимационного персонажа после 12 лет молчания.

В ролике Crazy Frog проникает на площадку запуска ракеты, обманывая армию роботов, и улетает на ней в космос.

За музыкальную основу песни взят трек рэперши Millie B «M to the B», завирусившийся в тиктоке летом 2020 года, а слова — из песни коллектива Run-D.M.C. «It’s Tricky». Помимо этого, в клипе звучит фирменное повторение Crazy Frog «ринь-динь-динь».

Анимационный персонаж получил известность после клипа 2005 года на ремикс «Axel F». Он занял первые строчки в рейтингах во многих странах Европы. На момент написания заметки его посмотрели более 3 млрд раз.

В период с 2005 по 2009 год Crazy Frog выпустил большое количество синглов, включая известные «Popcorn», «Crazy Frog In the House» and «Cha Cha Slide».

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