Crazy Frog выпустил первый за 12 лет трек «Tricky»

За музыкальную основу песни взят трек рэперши Millie B «M to the B», завирусившийся в тиктоке летом 2020 года, а слова — из песни коллектива Run-D.M.C. «It’s Tricky». Помимо этого, в клипе звучит фирменное повторение Crazy Frog «ринь-динь-динь».

В период с 2005 по 2009 год Crazy Frog выпустил большое количество синглов, включая известные «Popcorn», «Crazy Frog In the House» and «Cha Cha Slide».