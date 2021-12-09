Mironenko поет об эмиграции в клипе на «Бруклин»

Дима Мироненко, известный под псевдонимом Mironenko, выпустил клип на песню об эмиграции «Бруклин». Это первый сингл с дебютного EP, релиз которого намечен на начало 2022 года, рассказал исполнитель «Афише Daily».
Певец признался, что с юности мечтал уехать за границу, поэтому в 2013 году он отправился в Нью-Йорк учиться музыке и художественному письму.
«Я пою о заветной мечте куда‑нибудь свалить, о волшебном месте, где проблемы решатся сами собой, желания сбудутся, и начнется настоящая жизнь. Чудо эмиграции, побега — это взрослая версия детских грез о Деде Морозе», — сказал Мироненко.
Клип снимался в Москве и Бруклине очень маленькой командой. В США ему помогал его однокурсник из колледжа, а в России — режиссер-документалист Никита Ефимов. В кадре часто видно лестницу — она, по задумке артиста, символизирует «бесконечное восхождение в поисках мечты».
Мироненко рассказал, что обложку он взял из архива десятилетней давности, в котором хранились фотографии новогодней вечеринки. Увидев снимок молодого себя, певец решил, что это должна быть обложка сингла.
«Поскольку в песне „Бруклин“ поется о мечтах и мечтателях, я решил, что на обложке должен быть тот парень, у которого все еще впереди. Я про него уже кое‑что знаю, а ему пока „не видно собственной судьбы“», — поделился он.
Дебют Мироненко состоялся в 2018 году с треком «Плачу», специально сочиненным для документального сериала «Это реальная история». Все песни, в том числе «Бруклин» и грядущий первый альбом, он записывает на студии продюсера и его лучшей подруги Радмилы Миллер.