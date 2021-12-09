Mironenko поет об эмиграции в клипе на «Бруклин»

Дима Мироненко, известный под псевдонимом Mironenko, выпустил клип на песню об эмиграции «Бруклин». Это первый сингл с дебютного EP, релиз которого намечен на начало 2022 года, рассказал исполнитель «Афише Daily».

Певец признался, что с юности мечтал уехать за границу, поэтому в 2013 году он отправился в Нью-Йорк учиться музыке и художественному письму.

«Я пою о заветной мечте куда‑нибудь свалить, о волшебном месте, где проблемы решатся сами собой, желания сбудутся, и начнется настоящая жизнь. Чудо эмиграции, побега — это взрослая версия детских грез о Деде Морозе», — сказал Мироненко.