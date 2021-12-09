Александр Сысоев запускает новый проект, в котором расскажет о лучших шеф-поварах страны как о личностях. Об этом «Афише Daily» сообщили представители ресторатора.

За 52 недели своими историями поделятся 52 героя — о том, как начинали карьеру, где ошибались, а где оказались успешнее остальных. В ресторанах шефов можно будет попробовать сет-меню, которое будет посвящено или этапам их жизни, или эволюции в профессии.

На сайте проекта будут публиковаться интервью героев, подкасты с их участием, фотографии и видео с рецептами любимых блюд. А еще повара назовут десятку любимых альбомов, книг и фильмов.

Первым героем проекта стал Андрей Колодяжный, шеф московского ресторана «Л. Е. С.», и его история про гастроботанику. Сет Андрея можно попробовать в течение недели начиная с 9 декабря.