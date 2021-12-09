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«Современник» откроет свой киноклуб. На первом сеансе зрителям покажут российские короткометражки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

16 и 18 декабря в пространстве Другой сцены «Современника» пройдут первые показы киноклуба Colosseum. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

Colosseum — это киноклуб, придуманный «Современником» и названный в честь кинотеатра «Колизей». В его здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре переехал театр в 1974 году.

Кинотеатр «Колизей»
© Пресс-материалы

В этом месяце киноклуб откроет первый сезон с двумя рубриками. В первой — под названием «Современность» — поучаствуют известные деятели искусства, науки и публицистики. Каждый из них предложит фильм, который важно показать и обсудить в 2021 году.

В рамках второй рубрики — «Эксперимент» — покажут современные картины со всего мира. Программу формирует куратор проекта Colosseum Владимир Надеин.

16 декабря, в 19.30, пройдет первый показ. Режиссер Екатерина Муромцева покажет шесть отечественных короткометражных фильмов.

18 декабря, в 17.00, худрук «Современника» Виктор Рыжаков представит фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа. В 19.00 зрителей познакомят с молодым режиссером Виталием Акимовым и его картиной «Мальчик», а курировать показ будет Надеин.

Показы в киноклубе проведут бесплатно. Попасть на них может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

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