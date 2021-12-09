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Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильдов за 150 млн евро

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:16

Власти Нидерландов намерены купить автопортрет голландского художника Рембрандта. В данный момент полотно «Знаменосец» находится во владении семьи Ротшильдов. Об этом сообщило Би-би-си.

Правительство выступает за то, чтобы на покупку были выделены деньги из бюджета. Для этого инициативу должен поддержать парламент. Если это произойдет, Нидерланды выделят 150 млн евро на приобретение картины.

Ассоциация Рембрандта готова потратить на покупку «Знаменосца» еще 15 млн евро, дополнительные 10 млн евро собирается предоставить фонд Государственного музея Амстердама — именно его коллекцию должно пополнить знаменитое полотно.

Предполагается, что сперва картина отправится в турне, а затем будет выставлена в постоянной экспозиции музея. «„Знаменосец“ возвращается домой навсегда после путешествия длинной в несколько столетий», — отметил министр культуры Нидерландов Ингрид ван Энгельсховен.

«Знаменосец» была написан Рембрандтом в 1636 году. На полотне художник изобразил самого себя в костюме знаменосца времен Восьмидесятилетней войны, также известной как Нидерландская революция.

Шедевр на протяжении нескольких веков принадлежал частным коллекционерам, с 1844 года им владеет семья Ротшильдов. Франция объявила картину национальным достоянием, однако недавно отказалась от своего права на покупку полотна. После чего работа смогла появиться на открытом рынке, где ее решили выкупить Нидерланды.

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