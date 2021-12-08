В Москве вручили премии «Знание» за вклад в просвещение. Две из них получил врач Лео Бокерия

В Московском театре мюзикла состоялась церемония вручения просветительской премии «Знание». Ее присудили в 15 номинациях после отбора свыше 3000 заявок. Об этом сообщил сайт «Знания».

Просветителем года члены жюри признали кардиохирурга Лео Бокерию, он получил награду «За общий вклад в просвещение». Также ему присудили премию лучшему просветителю в области спорта и здорового образа жизни. Подобная награда для проекта досталась инициативе Sotka.

В сфере «Культура и искусство» жюри отметило сборник «Сказки для и про особенных детей» и руководителя SiberiaDOC Николая Бема, в сфере «История» — выставку-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» и антрополога Станислава Дробышевского.

В области «Бизнес» победителями стали сеть «Точек кипения» и преподаватель основ предпринимательства Евгения Заугарова, а в категории «Наука и технологии» — ортопед-вертебролог Полина Очирова и проект Homo Science. Экологические премии получили инициатива «Чистая Арктика» и байкаловед Елена Кузеванова.

Кроме того, награды вручили телеведущему Алексею Семихатову, журналисту Ивану Пыркову, популяризатору космонавтики Денису Пруднику, физику Антону Шейкину и автору методики осмысленного обучения Алексею Ермолину.

Среди прочих выдающихся просветительских проектов оказались конкурс школьников «Большая перемена», юниорское движение «Ворлдскиллс Россия», проект развития жестового языка «РОжест!», документальный фильм «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» и лекторий «Достоевский».

Также премию «Знание» получили авторы проекта о профориентации «Билет в будущее», документальной ленты о русской революции «Гибель империи. Российский урок» и патриотической инициативы «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы».