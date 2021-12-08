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Мерч благотворительных НКО как основа стильного образа: фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку

Семён Гудошников
Сегодня в 18:45

Фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку, в которой приняли участие как профессиональные модели, так и амбассадоры благотворительных организаций. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

Вещи популярных брендов и мерч благотворительных организаций («Таких дел», ЛГБТ-группы «Стимул», «Комитета против пыток» и других) примерили на себя блогер Константин Дебликов, адвокат Артем Лапов и журналистка Таисия Шеремет.

Креативным директором съемки выступила бывший арт-директор журнала Allure Дарья Соколова, арт-директором — Альберт Хайрутдинов, в прошлом старший фотопродюсер Allure, а сейчас продюсер в Faberlic, фотографом — Максим Юлдашев.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Проект приурочен к ребрендингу маркетплейса благотворительных товаров «Есть смысл». Цель съемки — показать, что вещи благотворительных фондов могут быть основой стильного образа.

«Люди с важными месседжами на футболках и свитшотах выходят на улицу, узнают друг друга и видят, что неравнодушных, здравомыслящих и честных становится все больше. А когда мы видим, что не одиноки в своих мыслях, у нас появляются вдохновение и силы действовать. Уже сегодня мы можем влиять на многое», — сказала директор маркетплейса Юлия Петропавловская.

Недавно фонд «Нужна помощь» перезапустил свой маркетплейс благотворительных товаров под новым брендом «Есть смысл». На нем можно купить мерч портала «Такие дела», фондов «Антон тут рядом», «Дом с маяком», «Старость в радость», ЛГБТ-группы «Стимул», центра «Насилию.нет»*, «Комитета против пыток» и десятков других организаций, а также книги издательства «Есть смысл».

*«Насилию.Нет» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

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