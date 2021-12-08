Мерч благотворительных НКО как основа стильного образа: фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку

Фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку, в которой приняли участие как профессиональные модели, так и амбассадоры благотворительных организаций. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.

Вещи популярных брендов и мерч благотворительных организаций («Таких дел», ЛГБТ-группы «Стимул», «Комитета против пыток» и других) примерили на себя блогер Константин Дебликов, адвокат Артем Лапов и журналистка Таисия Шеремет.

Креативным директором съемки выступила бывший арт-директор журнала Allure Дарья Соколова, арт-директором — Альберт Хайрутдинов, в прошлом старший фотопродюсер Allure, а сейчас продюсер в Faberlic, фотографом — Максим Юлдашев.