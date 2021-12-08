Веганские бургеры и кофе на растительном молоке: бесплатные ланчи от «Депо» и «Еды будущего»

В эти выходные, 11 и 12 декабря, москвичи и гости столицы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе на альтернативном молоке около фудмолла «Депо». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ланча.

Фургон будет ждать всех желающих около «Депо» с 12.00 до 17.00. Растительное молоко и мясо предоставит «HI!» — первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего».

Уик-энд в «Депо» пройдет в рамках «Hiburger tour» — тура, в котором представители бренда приезжают в новый город каждые выходные. 20 и 21 ноября растительное молоко и мясо бренда уже попробовали более 900 жителей Казани. Следующую остановку 27–28 ноября фудтрак сделал в Нижнем Новгороде, а затем акция прошла в Туле. Завершающей точкой маршрута станет Санкт-Петербург.