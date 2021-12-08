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Веганские бургеры и кофе на растительном молоке: бесплатные ланчи от «Депо» и «Еды будущего»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:55

В эти выходные, 11 и 12 декабря, москвичи и гости столицы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе на альтернативном молоке около фудмолла «Депо». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ланча.

Фургон будет ждать всех желающих около «Депо» с 12.00 до 17.00. Растительное молоко и мясо предоставит «HI!» — первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего».

Уик-энд в «Депо» пройдет в рамках «Hiburger tour» — тура, в котором представители бренда приезжают в новый город каждые выходные. 20 и 21 ноября растительное молоко и мясо бренда уже попробовали более 900 жителей Казани. Следующую остановку 27–28 ноября фудтрак сделал в Нижнем Новгороде, а затем акция прошла в Туле. Завершающей точкой маршрута станет Санкт-Петербург.

«Идея „Hiburger tour“ [заключается] в том, чтобы как можно больше людей познакомить с тем, что мы делаем. Чтобы жители Москвы попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью», — заявил сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов.

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