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С Байконура стартовал корабль «Союз» с космическими туристами. Они отправились на МКС

Виктория Шанина
Сегодня в 14:11

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японский бизнесмен Юсаку Маэдзаву и его помощник Едзо Хирано. Они отправились на Международную космическую станцию (МКС) в сопровождении российского космонавта Александра Мисуркина, сообщает РИА «Новости».

По плану весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка «Союза МС-20» с МКС намечена на 16.41 по московскому времени. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 20 декабря.

На МКС туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания, предложенные пользователями сети для списка «100 вещей, которые вы хотите, чтобы Маэдзава сделал в космосе!». Помощник бизнесмена будет снимать происходящее на камеру и выкладывать на ютьюб.

Также корабль доставит на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа и съедобные сувениры — блюда японской кухни, адаптированные для употребления в космосе.

Маэдзава и Хирано стали первыми за последние 12 лет участниками туристической экспедиции на корабле «Союз». В 2001–2009 годах «Роскосмос» доставлял туристов на МКС по контрактам с компанией Space Adventures. В рамках программы на орбите побывали семь туристов. По данным различных источников, они платили за полеты от 20 до 40 млн долларов.

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