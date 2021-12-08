В сети появился трейлер фильма «Золото». В нем сыграл Зак Эфрон

Триллер, снятый компанией Stan Original, рассказывает историю о двух мужчинах, которые находят посреди австралийской пустыни невероятно большой золотой самородок. Вместе они придумывают план, как раскопать и защитить свою находку.

В сети появился трейлер фильма «Золото», главную роль в котором сыграл Зак Эфрон («Красивый, плохой, злой», «Величайший шоумен», «Классный мюзикл»). Ролик появился на ютьюб-канале Movie Coverage.

Один из мужчин (в его роли выступил Эфрон) решает остаться с золотом, другой же отправляется на поиски экскаватора. Судя по трейлеру, оставшийся в пустыне герой испытывает физическое и психическое истощение и сталкивается с галлюцинациями.

Картину о выживании среди песков Австралии снял режиссер Энтони Хейс. Он же написал сценарий фильма вместе с Полли Смит. Продюсерами проекта выступили Джон и Майкл Шварцы. Съемки проходили в районе хребта Флиндерс в Южной Австралии.

Премьера «Золота» состоится в кинотеатрах 13 января 2022 года. Спустя некоторое время, 26 января, ленту покажут на телеканале Stan — показ будет приурочен к Дню Австралии. Дистрибуцией фильма занимаются Screen Media, Altitude Film Sales и Madman Entertainment.