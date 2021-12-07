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Иван Ургант посвятил выпуск своего шоу бабушке — актрисе Нине Ургант

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:55

Телеведущий Иван Ургант посвятил выпуск шоу «Вечерний Ургант» своей бабушке — актрисе Нине Ургант, скончавшейся 3 декабря на 93-м году жизни. Видеозапись эпизода доступна на ютьюб-канале программы.

Выпуск назвали «Вечерняя Ургант». В нем телеведущий рассказал множество историй об артистке и своих взаимоотношениях с ней. В частности, Ургант поделился тем, как бабушка критиковала его работу в театре и на телевидении.

Также Ургант пригласил в эфир режиссера Андрея Смирнова, снявшего фильм «Белорусский вокзал» — в нем Нина Ургант сыграла одну из главных ролей. По словам телеведущего, он «настоял» на участии кинематографиста в выпуске.

Смирнов признался, что руководство «Мосфильма» пыталось заменить Ургант в картине на Инну Макарову, известную по ролям в «Девчатах», «Молодой гвардии» и «Преступлении и наказании». Кроме того, производство ленты четыре раза приостанавливали.

Культовая картина вышла в 1971 году. Помимо Нины Ургант, в ней снялись Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин и Всеволод Сафонов. По словам Смирнова, он настаивал на кандидатуре Ургант, поскольку у той был «запас женственности, о котором может мечтать любая баба и о котором мечтает любой мужик».

«У нее же глаза светятся! Там сидят четыре мужика, и как должна вести себя баба, когда тут четыре мужика вьются около нее? Вот так Нина себя и вела. Запас очарования, чисто женского обаяния, ласки в ней такой, о котором другая актриса могла только мечтать», — сказал режиссер.

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